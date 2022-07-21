Синоптик назвал причины аномальной жары в Европе

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Аномальная жара стоит в Европе и приближается к США из-за обостряющегося глобального изменения климата. Об этом сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Получилась ситуация, что азорский максимум передвинулся на континент, а его место занял глубокий циклон. Это как раз следствие того, что атмосферные явления приобретают очень необычный характер. То, что наблюдалось редко, теперь наблюдается все чаще и чаще. Подобные температурные аномалии усиливаются и становятся более резкими и продолжительными, — отметил эксперт в комментарии НСН.

Он отметил, что сильная жара в ближайшее время может быть зафиксирована не только в Европе, но и в США. Под угрозой южные, юго-западные штаты и даже часть северо-востока штатов.

Начиная с воскресенья жара продолжает нарастать в регионе Иль-де-Франс во Франции. При этом отмечается ухудшение качества воздуха. Температурные рекорды также фиксируют в Испании и Великобритании, передает издание argumenti.ru.

Такая жара, как сейчас в Великобритании и некоторых других странах Европы, россиянам не грозит. Но летнее тепло в европейскую часть страны вернется. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.