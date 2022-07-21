Депутат МГД Гусева: Рост оборота субъектов МСП Москвы говорит об устойчивости столичной экономики

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Рост оборота малых и средних предприятий (МСП) Москвы свидетельствует об устойчивости и адаптивности столичной экономики. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева в четверг, 21 июля.

— За январь — июнь столичные компании не просто не снизили продажи, обороты, но увеличили показатели. Оборот малого и среднего бизнеса достиг 1,87 триллиона рублей, что выше уровня прошлого года на 35 процентов, — отметила она.

По словам Гусевой, это говорит об устойчивости малого и среднего бизнеса и высокой адаптивности московских предпринимателей к новым условиям. В период с января по июнь более активно работали сферы розничной и оптовой торговли, которые заработали около 700 миллиардов рублей. На втором месте — общепит и гостиницы, заработавшие более 206 миллиардов рублей, пишет агентство городских новостей «Москва».

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, доля малого и среднего бизнеса с начала года составила почти четверть от общего торгового оборота — 22,1 процента. Это на 1,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.