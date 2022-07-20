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Ефимов: Обороты малого и среднего бизнеса Москвы выросли почти на 35 процентов

Александр Афонин
Город
Ефимов: Обороты малого и среднего бизнеса Москвы выросли почти на 35 процентов
Фото: Пресс-служба

Обороты малых и средних предприятий (МСП) столицы с начала года достигли 1,87 триллиона рублей, что на 34,7 процента больше чем в аналогичный период 2021 года. Об этом сообщил в среду, 20 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На протяжении всего полугодия столичные предприятия малого и среднего бизнеса демонстрировали прирост выручки в среднем на 30 процентов по отношению к тем же месяцам прошлого года. В июне объем продаж МСП города достиг 362,3 миллиарда рублей, на 1,8 процента превысив предыдущий месячный рекорд сентября 2021 года, — сказал он.

Отмечается, что доля малого и среднего бизнеса составила почти четверть от общего торгового оборота — 22,1 процента. Это на 1,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов добавил, лидерами по обороту стали предприниматели, связанные с розничной и оптовой торговлей. За первые полгода они заработали почти 700 миллиардов рублей — более трети от общего объема продаж.

Кроме того, оборот сильнее всего увеличился у представителей малого и среднего бизнеса в сфере образования — на 137,7 процента, а также культуры и спорта — на 77,8 процента. Для гостиниц и общепита прирост выручки составил 61,6 процента.

Накануне Владимир Ефимов сообщил, что за первое полугодие текущего года представители малого и среднего бизнеса по преимущественному праву выкупили более 170 объектов недвижимости, арендуемых у города. По его словам, общая площадь помещений превысила 35 тысяч квадратных метров, а сумма от их продажи составила 3,7 миллиарда рублей.

Экономика Бизнес Владимир Ефимов
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