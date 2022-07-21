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СМИ: Самую дальнобойную в мире винтовку «Сумрак» впервые применили на Украине

Антон Махов
В мире
СМИ: Самую дальнобойную в мире винтовку «Сумрак» впервые применили на Украине
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российские спецподразделения на Украине впервые применили самую дальнобойную в мире винтовку СВЛК-14С «Сумрак». Об этом стало известно в четверг, 21 июля. Оружие использовали снайперы под Харьковом и Киевом.

— Российские спецподразделения в зоне проведения военной операции на Украине впервые стали применять сверхдальнобойную винтовку СВЛК-14С. В частности, она использовалась снайперами под Харьковом и Киевом, но достаточно редко, так как не всегда для ее нормальной работы на большие расстояния подходила местность, — отметил источник из спецслужб.

Также отмечают, что «Сумрак» сочетает в себе сверхвысокую дальность точной стрельбы и крупный калибр. Отдельно упоминается, что винтовка обладает достаточно серьезным весом, а производство боекомплекта требует высоких финансовых вложений, сообщает ТАСС.

Сама по себе СВЛК-14С была разработана частной оружейной компанией Lobaev Arms в 2012 году. С ее помощью в 2017 году был установлен мировой рекорд — цель поразили с 4210 метров.

Недавно стало известно, что российские установки ПВО отразили попытку ВСУ нанести удар по Антоновскому мосту в Херсоне.

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