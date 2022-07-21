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Херсонские власти заявили об отражении удара ВСУ по Антоновскому мосту

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Херсонские власти заявили об отражении удара ВСУ по Антоновскому мосту
Фото: Минобороны РФ

Установки ПВО отразили попытку ВСУ нанести удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов в четверг, 21 июля.

— Была попытка ударить по Антоновскому мосту. Летело 12 ракет, все они сбиты ПВО, часть упало в Днепр. Попаданий и разрушений нет. Система ПВО все отразила, — заявил Стремоусов.

По его словам, украинские военные совершили два залпа по шесть ракет, передает РИА Новости.

20 июля Стремоусов также заявил, что украинская армия выпустила 12 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Антоновскому мосту. Часть ракет были сбиты системами ПВО, однако цель все равно была поражена. Нанесен серьезный ущерб мосту, движение по нему пока есть, но для большегрузного транспорта он будет перекрываться.

Об обстреле Антоновского моста сообщалось 19 июля. Кроме того, 19 июля ВС Украины выпустили шесть ракет по Херсону, однако системам ПВО удалось сбить пять боеголовок. По словам Стремоусова, огонь велся из РСЗО HIMARS.

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