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ВСУ выпустили 12 ракет HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне

Георгий Соланович

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ВСУ выпустили 12 ракет HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 12 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов в среду, 20 июля.

— Мы насчитали около восьми попаданий по Антоновскому мосту, часть ПВО перехватила. Нанесен серьезный ущерб мосту, есть серьезные разрушения. Движение по мосту пока есть, но для большегрузного транспорта он, вероятно, будет перекрываться. Обстрел был в четыре утра, пакет из 12 ракет, два залпа по шесть, — заявил Стремоусов.

О пострадавших во время обстрела у ВГА информации нет, передает РИА Новости.

Об обстреле Антоновского моста сообщалось накануне. Кроме того, 19 июля ВС Украины выпустили шесть ракет по Херсону, однако системам ПВО удалось сбить пять боеголовок. По словам Стремоусова, огонь велся из РСЗО HIMARS.

До этого замглавы региональной ВГА заявил, что практически все диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВС Украины в Херсонской области уничтожены, а их пособники находятся в тюрьмах.

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