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Практически все диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВС Украины в Херсонской области уничтожены, а их пособники находятся в тюрьмах. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов во вторник, 19 июля.

— Практически все (диверсионно-разведывательные — прим. «ВМ») группы уничтожены, пособники находятся в тюрьмах. И, самое важное, мы наведем порядки с новыми группами, которые могут попасть на территорию Херсона, разберемся с теми, кто посягает на нашу мирную жизнь, — написал Стремоусов в своем Telegram-канале.

До этого замглавы херсонской ВГА заявил, что правительству Украины стоит забыть о регионе как о своей территории и оставить фантазии насчет ее возвращения. По его словам, регион продолжает готовиться к референдуму по вхождению в состав РФ, а тысячи жителей области уже получили российские паспорта.

11 июля советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков заявил, что присоединение освобожденных южных регионов Украины к России неизбежно, все попытки Киева помешать процессу обречены на провал. По его словам, звучащие в правительстве Украины заявления о том, что ВСУ вернут утраченные южные территории, означают лишь осознание того, что Херсонская и Запорожская области станут частью России.