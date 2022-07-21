Новый законопроект о такси запретит передавать заказы нелегальным перевозчикам

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В начале июля законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» прошел первое чтение в Госдуме. Среди основных положений проекта — исключить возможность агрегаторов передавать заказы нелегальным перевозчикам. Об этом сообщил председатель Общероссийского объединения пассажиров и член Общественной палаты Илья Зотов.

По его словам, новый проект поможет значительно обезопасить пассажиров и сделать поездки более комфортными. Так, агрегатору будет запрещено направлять заказ перевозчику, у которого нет разрешения на ведение таксомоторной деятельности.

— Это огромный риск для здоровья и жизни пассажиров. Ведь такой «бомбила» не выполняет основные требования закона к водителю такси и, в случае ДТП, не несет никакой ответственности. Поэтому новый законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» обязывает агрегаторов передавать заказы только перевозчикам с разрешением, — отметил Зотов.

18 июля стало известно о снижении количества аварий с участием автомобилей такси в Москве. С начала года в столице зарегистрировано 918 ДТП, что на четыре процента меньше аналогичного показателя прошлого года, когда было зарегистрировано 954 аварии. Кроме того, на 44 процента снизилось число погибших в такси: в 2021 году погибли 23 человека, а в 2022 году — 13.