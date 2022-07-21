Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новый законопроект о такси запретит передавать заказы нелегальным перевозчикам

Елена Самойлова
Общество
Новый законопроект о такси запретит передавать заказы нелегальным перевозчикам
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В начале июля законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» прошел первое чтение в Госдуме. Среди основных положений проекта — исключить возможность агрегаторов передавать заказы нелегальным перевозчикам. Об этом сообщил председатель Общероссийского объединения пассажиров и член Общественной палаты Илья Зотов.

По его словам, новый проект поможет значительно обезопасить пассажиров и сделать поездки более комфортными. Так, агрегатору будет запрещено направлять заказ перевозчику, у которого нет разрешения на ведение таксомоторной деятельности.

— Это огромный риск для здоровья и жизни пассажиров. Ведь такой «бомбила» не выполняет основные требования закона к водителю такси и, в случае ДТП, не несет никакой ответственности. Поэтому новый законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» обязывает агрегаторов передавать заказы только перевозчикам с разрешением, — отметил Зотов.

18 июля стало известно о снижении количества аварий с участием автомобилей такси в Москве. С начала года в столице зарегистрировано 918 ДТП, что на четыре процента меньше аналогичного показателя прошлого года, когда было зарегистрировано 954 аварии. Кроме того, на 44 процента снизилось число погибших в такси: в 2021 году погибли 23 человека, а в 2022 году — 13.

Транспорт Такси Законы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Все мнения
О проекте