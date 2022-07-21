Пункты выдачи заказов, магазин и школа танцев открылись в новостройках по реновации в СЗАО

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Объекты коммерческой инфраструктуры появляются в помещениях на первых этажах новостроек, возведенных по программе реновации на северо-западе столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, на первых этажах новостроек в СЗАО уже работают два пункта выдачи онлайн-заказов и школа танцев, также появился магазин и офис частной компании.

— Первую новостройку в СЗАО передали под заселение по программе реновации в марте 2021 года. Сейчас количество заселяемых домов на территории округа достигло 12, они располагаются в Хорошево-Мневниках, Северном и Южном Тушине, Щукине и Митине. В этих домах для коммерческих целей предусмотрено 13 нежилых помещений. Больше половины из них пока находятся в стадии ремонта и подготовки к открытию предприятий среднего и малого бизнеса, — рассказал Левкин.

Коммерческие объекты повышают качество инфраструктуры и комфорт жителей района. Организации становятся новыми точками притяжения и позволяют сделать жизнь удобнее, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Бескудниковский район занял первое место в столице по числу объектов коммерческой инфраструктуры на первых этажах домов, построенных по программе реновации. На первых этажах домов по реновации работает уже 65 организаций социально-бытового назначения.