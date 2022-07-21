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Около 90 тысяч человек переедут в дома по реновации, построенные на месте снесенных пятиэтажек

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Около 90 тысяч человек переедут в дома по реновации, построенные на месте снесенных пятиэтажек
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

На месте сносимых по программе реновации пятиэтажек появится 140 новостроек, в которые переедут почти 90 тысяч человек. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин в четверг, 21 июля.

— На освобождаемых территориях планируется возвести около 2,4 миллиона квадратных метров нового жилья, — уточнил он.

В настоящее время на освобожденных территориях в 11 округах столицы проектируется 107 домов. Также специалисты приступили к строительно-монтажным работам на 33 объектах в восьми округах, пишет официальный сайт мэра Москвы.

С начала этого года жители столицы начали переезжать в квартиры в 36 новостройках по программе реновации. По словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в настоящее время свыше 2,2 тысячи человек заселяются в семь домов на юго-востоке Москвы, а на юге и северо-востоке — более 4,6 тысячи.

На первых этажах новостроек, возведенных по программе реновации на северо-западе столиц открылись пункты выдачи заказов, магазин и школа танцев.

Жилье Москва Реновация
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