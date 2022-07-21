Финансист сравнил ситуацию на рынке криптовалют с Диким Западом

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Ситуация с крипторынком напоминает Дикий Запад в Соединенных Штатах, когда были сотни банков и каждый выпускал свою валюту. Это очень рискованный инвестиционный инструмент, при использовании которого нужно быть готовым потерять свои сбережения. Об этом рассказал международный финансовый консультант Василий Еременко.

— По сути наблюдается Дикий Запад в общемировом масштабе, когда любой мало-мальски грамотный программист может запустить свой токен и делать на нем деньги. Сейчас ситуация именно так выглядит. Но при этом прошло какое-то время, и все эти банки были объединены, сокращены, и в Соединенных Штатах пришли к одной валюте — доллару США, — отметил Еременко в комментарии РИАМО.

Он добавил, что криптовалюты являются высокорисковым инвестиционным инструментом. Так, в настоящее время биткоин потерял 70 процентов своей стоимости. При этом если он неожиданно подскочит до тех уровней, на которых был, инвестиции за короткое время могут вырасти в 2-3 раза.

До этого Василий Еременко рассказал об основных рисках использования криптовалют. По словам эксперта, из-за кризиса полупроводников крипторынок находится под сильным давлением.