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Посвященные писательству и лингвистике мероприятия пройдут на ВДНХ

Лейла Алиева
Город
Посвященные писательству и лингвистике мероприятия пройдут на ВДНХ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На ВДНХ 23 и 24 июня пройдут паблик-токи, мастер-классы и экскурсии, посвященные писательству и лингвистике. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, 23 июля в 13:00 в музее славянской письменности «Слово» для подростков от 12 лет и их родителей состоится паблик-ток «Мама, я гуманитарий» с писателями Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак. Они расскажут посетителям, как реализовать себя в гуманитарной сфере и сделать любимое занятие делом своей жизни. Для участия необходимо предварительно пройти регистрацию.

В 16:00 в этот же день состоится мастер-класс по творческому письму, на котором горожане узнают, что такое creative writing, или творческое письмо, какими секретными технологиями пользуются писатели и как этими технологиями овладеть. А в 19:00 пройдет экскурсия «Путешествие в мир кириллицы», где покажут постоянную экспозицию музея «Слово». На мероприятия требуется заранее приобрести билет.

На следующий день, 24 июля, в 15:00 в музее пройдет мастер-класс по творческому письму «Чудесные выходные: пишем сказку». Писательница и автор книг для детей и подростков Нина Дашевская расскажет, как рождается фантастический сюжет и кто может быть волшебным героем, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого музей Победы открыл народное голосование за «Приз зрительских симпатий» в творческом конкурсе «Лето твоих Побед». Уточняется, что проголосовать могут все желающие до 25 июля.

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