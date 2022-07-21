Автобусный рейс в Геленджик с автовокзала «Саларьево» откроется с 23 июля

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Автобусный рейс с автовокзала «Саларьево» в Геленджик откроется с 23 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 21 июля.

— Поездки будут максимально комфортными и безопасными благодаря комфортным современным автобусам Setra, профессиональным водителям Мосгортранса, которые меняются в пути, — говорится в сообщении.

Горожане смогут приобрести билеты в приложении «Метро Москвы», в кассах всех столичных автовокзалов и автостанций, в дополнительных кассах на станциях «Павелецкая», «Саларьево» и «Орехово», а также на сайте mosmetro.ru в разделе «Как оплатить».

При этом билеты на обратный продаются на всех автовокзалах и автостанциях Москвы, в дополнительных кассах и на Верхнем автовокзале Геленджика, уточнили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что в период с 2018 года пассажиры автобусов «Мострансавто» сэкономили более 5,5 миллиарда рублей за счет оплаты проезда банковскими картами. Так, пик пришелся на январь, когда в среднем регистрировали более 311 тысяч раз каждый будний день.