Бывший президент Молдавии Додон обжалует продление домашнего ареста

Фото: Администрация президента РФ

Бывший президент Молдавии Игорь Додон собирается обжаловать решение районного суда Кишинева о продлении его домашнего ареста еще на 30 дней. Об этом он рассказал в четверг, 21 июля.

— Сегодняшнее решение суда не стало для нас неожиданностью. Мы предполагали, что оно будет именно таким, — пояснил Додон.

Также, по его словам, прокурор не предоставил оснований для продления данной меры пресечения. Суд отклонил требования государственного обвинения сделать условия домашнего ареста более суровыми, сообщил бывший молдавский лидер в своем Telegram-канале.

Утром 21 июля о продлении домашнего ареста Додона сообщил прокурор Петр Ярмалюк. Сегодня срок должен был истечь.

Бывшего президента Молдавии обвинили в госизмене, пассивной коррупции, незаконном обогащении, а также в финансировании политической партии преступной группировкой.

Недавно он заявил, что Молдавия может лишиться некоторых своих территорий из-за противостояния с Россией, которое навязывает западная сторона. Додон также добавил, что политика Запада может привести к тому, что Молдавия исчезнет как независимая страна.