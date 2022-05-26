Суд арестовал экс-президента Молдавии Додона на 30 суток

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Бывший президент Молдавии Игорь Додон помещен под домашний арест. Кишиневский суд арестовал его на 30 суток. Об этом стало известно в четверг, 26 мая.

— Суд Кишинева постановил частично удовлетворить запрос прокуроров, использовать в отношении Додона Игоря Николаевича превентивную меру в виде домашнего ареста на срок в 30 суток, — говорится в решении суда.

Игоря Додона обвиняют в коррупции и измене родине. Экс-глава Молдавии через адвокатов сообщил, что располагает доказательствами невиновности, передает РИА Новости.

Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции 24 мая. Утром этого же дня в доме Додона проводила обыски антикоррупционная прокуратура республики совместно с сотрудниками Службы информации и безопасности.

В декабре прошлого года Додона вызвали в прокуратуру, чтобы предъявить ему подозрения в хищении государственных средств в размере 12 миллионов долларов. Следствие полагает, что в 2008 году руководство компании Energocom, которая обеспечивает Молдавию электрической энергией, сговорилось с сотрудниками министерства экономики и другими лицами, в том числе иностранными, с целью реализовать схему завышения закупочных цен на электричество и присвоения себе разницы.