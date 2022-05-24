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Экс-президента Молдавии Додона задержали по подозрению в коррупции

Лейла Алиева
В мире
Экс-президента Молдавии Додона задержали по подозрению в коррупции
Фото: Администрация президента РФ

Бывшего президента Молдавии Игорь Додон задержали на 72 часа по подозрению в коррупции. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщила официальный представитель Генеральной прокуратуры Молдавии Мариана Керпек.

— Экс-президент Республики Молдова задержан на 72 часа, — заявила она.

По ее словам, после обысков, которые проходили в доме экс-президента в рамках расследования дела о коррупции, были задержаны двое подозреваемых. Их имена не уточняются в интересах следствия, передает ТАСС.

Утром этого же в доме Додона проводила обыски антикоррупционная прокуратура республики совместно с сотрудниками Службы информации и безопасности.

В декабре прошлого года Додона вызвали в прокуратуру для того, чтобы предъявить ему подозрения в хищении государственных средств в размере 12 миллионов долларов. Следствие полагает, что в 2008 году руководство компании Energocom, которая обеспечивает Молдавию электрической энергией, сговорилось с сотрудниками Министерства экономики и другими лицами, в том числе иностранными, с целью реализовать схему завышения закупочных цен на электричество и присвоения себе разницы.

Коррупция Молдавия Президенты
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