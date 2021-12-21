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Экс-президента Молдавии Додона вызвали в прокуратуру по подозрению в хищении госсредств

Полина Долганова

В мире
Экс-президента Молдавии Додона вызвали в прокуратуру по подозрению в хищении госсредств
Фото: Администрация президента РФ

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона во вторник, 21 декабря, вызвали в прокуратуру, чтобы предъявить ему подозрения в хищении государственных средств в размере 12 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Марианна Керпек.

По ее словам, Додон должен явиться в прокуратуру 27 декабря.

Следствие полагает, что в 2008 году руководство компании Energocom, которая обеспечивает Молдавию электрической энергией, сговорилось с сотрудниками Министерства экономики и другими лицами, в том числе иностранными, с целью реализовать схему завышения закупочных цен на электричество и присвоения себе разницы, передает РИА Новости.

1 октября бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что жителей страны ждет суровая зима из-за того, что правительство упустило шанс вовремя договориться с Газпромом о новом контракте на поставку газа. Политик напомнил, что в 2019 году ему удалось договориться с президентом России Владимиром Путиным о покупке газа по 127 долларов за тысячу кубометров. Продление данного контракта позволило бы приобрести Молдавии газ в четвертом квартале этого года не дороже 250 долларов. Это в три раза дешевле нынешней цены, заключил Додон.

С 22 октября по 20 ноября парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране.

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