В доме экс-президента Молдавии Додона начались обыски

Фото: Администрация президента РФ

Правоохранители проводят обыски в доме бывшего президента Молдавии Игоря Додона. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в генеральной прокуратуре страны.

Уточняется, что обыски проводит антикоррупционная прокуратура республики совместно с сотрудниками Службы информации и безопасности.

— Подробности предоставим позже, — уточнила представитель генпрокуратуры страны Марианна Керпек, чьи слова приводит РИА Новости.

Также в ведомстве добавили, что бывшего президента страны подозревают в предательстве родины.

В декабре прошлого года Додона вызвали в прокуратуру, чтобы предъявить ему подозрения в хищении государственных средств в размере 12 миллионов долларов. Следствие полагает, что в 2008 году руководство компании Energocom, которая обеспечивает Молдавию электрической энергией, сговорилось с сотрудниками Министерства экономики и другими лицами, в том числе иностранными, с целью реализовать схему завышения закупочных цен на электричество и присвоения себе разницы.

1 октября бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что жителей страны ждет суровая зима из-за того, что правительство упустило шанс вовремя договориться с Газпромом о новом контракте на поставку газа.