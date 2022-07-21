Несколько автобусных остановок в Москве получат новые названия с 23 июля

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Россия, Москва, Молодогвардейская улица, 61с5 Карта всех событий

С 23 июля будут переименованы автобусные остановки, расположенные в разных частях города. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 21 июля.

Так, остановка «МКАД» на западе столицы, которая служит конечным пунктом для маршрутов № 236, 464, 660, теперь будет называться «Молодогвардейская улица (МКАД)». Новое название станет более конкретным ориентиром для жителей из других районов.

Название сменилось у еще одной остановки — теперь «Улица Горького» в Переделкине, на которую прибывают автобусы № 316, 468, переименована в «Поселок Переделкино». Это тоже сделано для удобства пассажиров, отметили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого в дептрансе сообщили об открытии нового автобусного рейса, следующего в Геленджик с автовокзала «Саларьево». Маршрут начнет работу 23 июля. Приобрести билеты возможно в приложении «Метро Москвы», в кассах всех столичных автовокзалов и автостанций, в дополнительных кассах на станциях «Павелецкая», «Саларьево» и «Орехово», а также на сайте mosmetro.ru в разделе «Как оплатить».