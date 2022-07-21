Проект «Добрый автобус» расширил в июле список мест для посещения

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Проект «Добрый автобус» организовал для участников «Московского долголетия» еще больше мест для посещения и расширил список достопримечательностей в июле. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 21 июля.

— В июле пассажирам «Доброго автобуса», являющихся также активными участниками «Московского долголетия», открыли свои двери — канатная дорога и речные прогулки, — говорится в сообщении.

В начале июля в экскурсионной программе «Добрый автобус» появились четыре новых маршрута. Так, в Музее городского хозяйства Москвы, которое находится в пятом павильоне ВДНХ, посетителям рассказывают, как создается комфортная среда в мегаполисе. Все желающие могут создать виртуальную улицу со своим именем.

Также участники «Московского долголетия» могут прокатиться на речном трамвае по Москве-реке, где они насладятся столичной архитектурой и парками, а во время экскурсии на Воробьевых горах они познакомятся с историей строительства канатной дороги.