Сбербанк сообщил о решении проблем со входом в онлайн-приложение

Фото: roscongress / Михаил Синицин

Онлайн-приложение Сбербанка восстановлено, все сервисы работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации в четверг, 21 июля.

— Все заработало! Пробуйте перезайти, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что пользователи Сбербанка зафиксировали сбои в работе мобильного приложения. Так, по данным на 12:20 по Москве, при входе в приложение у клиентов Сбера появлялись сообщения об ошибке 01-05 и отсутствии соединения с интернетом.

В банке тогда подтвердили данную информацию и добавили, что специалисты уже работают над решением проблемы.

До этого Сбербанк опроверг сообщения СМИ о повышении первоначального взноса по ипотечным заявкам. Клиентам кредитной организации не повышали размер первоначального взноса с 15 до 35 процентов по уже одобренным заявкам на ипотеку. Сотрудники предприятия отметили, что Сбербанк не повышает требования по уже одобренным заявкам перед сделкой. Так, по контрактам, где ранее был бы однозначный отказ, банк стал предлагать кредит на индивидуальных условиях.