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Сбербанк опроверг сообщения о повышении первоначального взноса по одобренным заявкам на ипотеку

Ирина Игнатенко
Экономика
Сбербанк опроверг сообщения о повышении первоначального взноса по одобренным заявкам на ипотеку
Фото: depositphotos

Сообщения СМИ о повышении первоначального взноса по ипотечным заявкам в Сбербанке не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Клиентам Сбербанка не повышали размер первоначального взноса с 15 до 35 процентов по уже одобренным заявкам на ипотеку. Сотрудники организации отметили, что банк не повышает требования по уже одобренным заявкам перед сделкой.

— По заявкам, где ранее был бы однозначный отказ, банк стал предлагать кредит на индивидуальных условиях, например с увеличенным первоначальным вносом для снижения кредитной нагрузки, — объяснили в Сбербанке.

Банк, прежде чем развернуть неплатежеспособных клиентов, пошел навстречу и предложил другие условия — например, увеличить размер первоначального взноса, чтобы сократить ежемесячные платежи, передает «360».

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