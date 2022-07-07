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Аналитик назвал рынок недвижимости РФ одним из самых привлекательных для инвестиций

Ирина Игнатенко
Общество
Аналитик назвал рынок недвижимости РФ одним из самых привлекательных для инвестиций
Фото: depositphotos

Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», общественный уполномоченный правительства Москвы по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков порекомендовал россиянам, имеющим крупные сбережения, не покупать недвижимость за границей. По его мнению, лучше вложить сбережения в недвижимость в России — это обезопасит их как от заморозки на Западе, так и от инфляции.

По словам эксперта, на российском рынке недвижимости сложились благоприятные условия для инвестиций в нее. В настоящее время цены на недвижимость вернулись к показателям конца 2021 — начала 2022 года. Также существуют варианты оформления льготной ипотеки.

При этом привлекательными для инвестиций остаются как новостройки, так и жилье на вторичном рынке. В этом сегменте, по словам, эксперта наблюдается существенное снижение спроса, что дает возможность выбрать наиболее привлекательный объект для инвестиций, передает ФАН.

Ранее финансовый аналитик Максим Киселев посоветовал вложить сбережения в облигации. Он отметил, что облигации можно продать в любой момент и при продаже можно заработать не только проценты, но и на разнице между покупкой и продажей, передает Life.ru.

Объем предложения на рынке долгосрочной аренды в Москве по итогам июня составил порядка 45,5 тысячи квартир. Об этом сообщили в пресс-службе риелторской компании «Миэль» в понедельник, 4 июля.

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