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Синоптик рассказал россиянам о погоде в августе

Антон Махов
Общество
Синоптик рассказал россиянам о погоде в августе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Август 2022 года в Центральной России будет солнечным и относительно жарким. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В пятницу днем температура воздуха повысится до комфортных плюс 23–28, а в выходные и вовсе потеплеет до плюс 26–31, что на три–четыре градуса выше положенного по многолетним наблюдениям. При этом обойдется без существенных осадков, — рассказал синоптик в своем Telegram-канале.

Ранее другой специалист сообщил, что аномальная жара стоит в Европе и приближается к США из-за обостряющегося глобального изменения климата.

Он отметил, что сильная жара в ближайшее время может быть зафиксирована не только в Европе, но и в Америке. Под угрозой южные, юго-западные штаты и даже часть северо-востока штатов.

Начиная с воскресенья жара продолжает нарастать в регионе Иль-де-Франс во Франции. При этом отмечается ухудшение качества воздуха. Температурные рекорды также фиксируют в Испании и Великобритании. Такая жара, как сейчас в Великобритании и некоторых других странах Европы, россиянам не грозит.

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