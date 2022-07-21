Выставка к 80-летию с начала битвы за Кавказ откроется в Музее Победы 22 июля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы откроется выставка в честь 80-летия с начала битвы за Кавказ. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе учреждения.

— 22 июля в Музее Победы откроется выставка, приуроченная к 80-летию начала битвы за Кавказ. Временная экспозиция будет работать в рамках выставочного проекта «Реликвии Победы», — говорится в сообщении.

Посетители смогут увидеть личные вещи советского альпиниста Анатолия Багрова, который принимал участие в снятии фашистских вымпелов с восточной вершины Эльбруса, а также ледоруб и альпинистские кошки Багрова, с которыми он взбирался на горы.

Также на выставке будет представлена мультимедийная панель. Горожанам расскажут историю битвы за Кавказ, а также о советских военных альпинистах. Кроме того, на экспозиции покажут фотографии, сделанные во время уникальной операции по снятию фашистских вымпелов.

Посетить выставку можно будет до 23 августа, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Акцию «Московская музейная неделя» в июле посетили более 200 тысяч человек. По словам мэра города Сергея Собянина, самыми популярными местами остаются музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», Государственный Дарвиновский музей, музей-усадьба «Кусково» и Музей Москвы.