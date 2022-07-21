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Сергей Собянин: «Московскую музейную неделю» в июле посетили свыше 200 тысяч человек

Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин: «Московскую музейную неделю» в июле посетили свыше 200 тысяч человек
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Акцию «Московская музейная неделя» в июле посетили более 200 тысяч человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— «Московскую музейную неделю» в июле посетило рекордное количество людей — больше 200 тысяч, — отметил он.

Мероприятие стартовало в столице в 2019 году и проходит каждую третью неделю месяца. Так, горожане могут бесплатно посещать музеи.

По словам мэра, самыми популярными местами остаются музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», Государственный Дарвиновский музей, музей-усадьба «Кусково» и Музей Москвы. Следующая «Московская музейная неделя» состоится с 15 по 21 августа, уточнил Собянин в своем Telegram-канале.

На ВДНХ 23 и 24 июня пройдут паблик-токи, мастер-классы и экскурсии, посвященные писательству и лингвистике. Так, 23 июля в 13:00 в музее славянской письменности «Слово» для подростков от 12 лет и их родителей состоится паблик-ток «Мама, я гуманитарий» с писателями Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак. А в 16:00 состоится мастер-класс по творческому письму.

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