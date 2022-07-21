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Посетители акции «Ночь в парках» в Дубне послушают камерную музыку

Ирина Игнатенко
Общество
Посетители акции «Ночь в парках» в Дубне послушают камерную музыку
Фото: pixabay.com

В Дубне 24 июля состоится всероссийская акция «Ночь в парках», которая впервые проводится в нашей стране. Все желающие услышат выступление Дубненского симфонического оркестра.

Как рассказала директор музыкального коллектива Наталья Кастро, цель акции — возрождение усадебных традиций.

— Эту акцию мы поддержали горячо, с большим энтузиазмом. Надо дать людям возможность послушать разнообразную живую музыку, посмотреть картины на вернисаже, увидеть выступления коллективов, которые могут украсить любой праздник. Считаю, что эта акция — возрождение русских усадебных традиций, — отметила директор Дубненского симфонического оркестра в комментарии «Радио 1».

Акция «Ночь в парках» пройдет в Дубне 24 июля на набережной Волги. В парке будут организованы тематические фотозоны, летнее кафе со столиками, выставка.

В столичных парках пройдут уроки живописи на свежем воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 21 июля. Посетить мероприятия могут все желающие вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

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