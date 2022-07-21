Поставки газа по «Северному потоку» вышли на уровень до остановки на ремонт

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Объем прокачки газа по «Северному потоку» (Nord Stream) в Германию возобновился. ФРГ получает примерно 40 процентов от общей мощности. Об этом в четверг, 21 июля, сообщило Федеральное сетевое агентство Германии.

— Обслуживание «Северного потока» завершено. Поток газа по «Северному потоку» составляет в настоящее время примерно 40 процентов от максимальной мощности, — сказано в сообщении.

Тем не менее ситуация в ФРГ остается напряженной после окончания обслуживания «Северного потока», но энергобезопасность обеспечена, цитирует ТАСС.

Если поставки российского газа останутся на данном низком уровне, то вряд ли получится добиться уровня заполненности газохранилищ 90 процентов к ноябрю, также сообщили в регуляторе. На данный момент газохранилища заполнены на 65,1 процента.

Недавно стало известно, что нежелание Канады возвращать после сервисных работ турбину для «Северного потока» было связано не с санкциями, а со стремлением выйти на рынок ЕС с собственными энергоресурсами. Россия перекачивала в Европу 55 миллиардов кубометров газа в год за счет машин компании Siemens.