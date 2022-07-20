Путин объяснил нежелание Канады возвращать турбину для «Северного потока»

Фото: Администрация президента РФ

Нежелание Канады возвращать после сервисных работ турбину для «Северного потока» связано не с санкциями, а со стремлением выйти на рынок ЕС с собственными энергоресурсами. Об этом в среду, 20 июля, заявил президент России Владимир Путин.

— Ну вот одна машина нуждается в ремонте плановом, ее не отдают из Канады, потому что ввели санкции против Газпрома, хотя это завод Siemens. Я вам скажу, почему Канада сделала это: потому что она сама производит нефть и газ и планирует выйти на европейский рынок, — сказал глава государства.

Он отметил, что Россия перекачивала в Европу 55 миллиардов кубометров газа в год за счет машин компании Siemens. Также российский лидер поставил под сомнение качество ремонта турбины, из-за чего «Северный поток — 1» может «встать», передает ТАСС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 июля заявила, что газотурбинный двигатель для «Северного потока» готов и вернется из Канады вовремя.

Газпром заявил, что до сих пор не получил документы по возврату газотурбинного двигателя для «Северного потока» от немецкой Siemens, несмотря на ранее направленные запросы.

Уточняется, что компания снова направила в Siemens запрос о предоставлении соответствующих документов, так как ремонт двигателей для газопровода напрямую влияет на его безопасную эксплуатацию.