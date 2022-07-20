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Газпром не получил от Siemens документы по возврату турбины для «Северного потока»

Георгий Соланович
В мире
Газпром не получил от Siemens документы по возврату турбины для «Северного потока»
Фото: shutterstock

Российская компания «Газпром» до сих пор не получила документы по возврату газотурбинного двигателя для «Северного потока» от немецкой Siemens. Об этом говорится в сообщении холдинга в среду, 20 июля.

— Несмотря на ранее направленные запросы, Газпром на сегодняшний день так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС, — говорится в сообщении.

В компании добавили, что Газпром снова направил в Siemens запрос о предоставлении соответствующих документов, так как ремонт двигателей для «СВ» напрямую влияет на безопасную эксплуатацию газопровода.

Недавно Газпром предупредил как минимум одного крупного потребителя в Европе о форс-мажорных обстоятельствах касательно поставок газа. Режим «форс-мажора» вступил в силу с четверга, 14 июля.

Позднее различные журналисты сообщали, что Россия должна возобновить поставки газа по газопроводу «Северный поток» в европейский регион уже 21 июля.

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