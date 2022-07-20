Газпром не получил от Siemens документы по возврату турбины для «Северного потока»
Российская компания «Газпром» до сих пор не получила документы по возврату газотурбинного двигателя для «Северного потока» от немецкой Siemens. Об этом говорится в сообщении холдинга в среду, 20 июля.
— Несмотря на ранее направленные запросы, Газпром на сегодняшний день так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС, — говорится в сообщении.
В компании добавили, что Газпром снова направил в Siemens запрос о предоставлении соответствующих документов, так как ремонт двигателей для «СВ» напрямую влияет на безопасную эксплуатацию газопровода.
Недавно Газпром предупредил как минимум одного крупного потребителя в Европе о форс-мажорных обстоятельствах касательно поставок газа. Режим «форс-мажора» вступил в силу с четверга, 14 июля.
Позднее различные журналисты сообщали, что Россия должна возобновить поставки газа по газопроводу «Северный поток» в европейский регион уже 21 июля.