Reuters: Газпром объявил форс-мажор по поставкам газа в Германию

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Газпром предупредил как минимум одного крупного потребителя в Европе о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам газа. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает агентство Reuters.

По имеющейся у агентства информации, Газпром заявил, что не сможет выполнить обязательства по независящим от него причинам. Режим «форс-мажора» вступил в силу с четверга.

Уточняется, что это касается поставок по газопроводу «Северный поток», передает РИА Новости.

16 июля Газпром попросил Siemens разрешить вывоз турбины для «Северного потока». В компании также рассчитывают, что Siemens выполнит свои обязательства по ремонту и сервисному обслуживанию газотурбинных двигателей, от которых зависит обеспечение топливом европейского региона.

8 июля стало известно, что канадские власти собираются исключить из санкций турбины для «Северного потока». Уточняется, что Канада аргументирует такое решение тем, что возвращенное оборудование даст возможность РФ восстановить объемы поставок газа в Европейский союз.

В материале «Вечерней Москвы» эксперт пояснил, почему Канада сняла санкции с турбин Газпрома. Политолог Юрий Светов считает, что уступки канадских властей не являются предвестником полной отмены антироссийских санкций.