Почему Канада сняла санкции с турбин «Газпрома»

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Согласно сообщениям СМИ, власти Канады планируют отменить санкции в отношении турбин Газпрома. Об этом Канаду попросили в Германии. «Вечерняя Москва» разбиралась, почему Канада, несмотря на выраженную антироссийскую позицию, согласилась на такие уступки и как это повлияет на ситуацию в мире.

Цены на газ

Политолог Юрий Светов отметил, что просьба Германии снять санкции с турбин Газпрома связана с необходимостью подготовки к отопительному сезону.

— Германию интересует вопрос закачки газа в свои хранилища, подготовки к зиме. Это приведет к тому, что Германия закачает себе газа, сколько ей надо, а что там будет с другими странами, которые отказываются платить рублями за газ, — непонятно. Та же самая Болгария, находясь в кризисной ситуации с гигантской инфляцией, до сих пор не приняла решение о покупке газа за рубли: вместо этого речь идет о поставках СПГ из США, — рассказал эксперт.

По словам специалиста, в июне поставки сжиженного природного газа из Америки превысили поставки из России. Еще со времен президентства Трампа американцы предлагали Европе отказаться от российского газа. Они действительно могут поставлять газ, однако цена будет выше в два-три раза, подчеркнул Светов.

Ждать снижения цен из-за отмены ограничений на турбины не стоит: остальные санкции пока сохраняются, уверен собеседник «ВМ». При этом не исключено, что Германия в итоге согласится на реализацию «Северного потока — 2».

— Думаю, что это не приведет к снижению цен. Кроме того, в Германии вдруг зазвучали голоса о том, чтобы пустить в действие «Северный поток — 2». Если вдруг будет жареный петух клевать и дальше, я не исключаю, что проект в какой-то мере может реализоваться. Дочерние фирмы Газпрома в Германии и той же Австрии вроде бы забрали под контроль государства, но формально они не отобраны у прежнего владельца. Там не только бизнес говорит о том, что отказ от российского газа губителен для экономики, но и вообще звучат голоса, что рано или поздно российская операция закончится и нужно будет как-то жить, — заметил эксперт.

Судьба санкций

Светов отметил, что уступки Канады не являются предвестником полной отмены антироссийских санкций.

— Это лишь подтверждение того, что могут пересматриваться определенные санкции, которые бьют сильнее по вводившим их странам, чем по России. Но это точечные подвижки: например, был вопрос со Шпицбергеном, где нашли варианты поставки продовольствия. Сейчас это вопрос с транзитом через Литву в Калининградскую область. Германия, у которой возникли большие проблемы с поставками газа в связи с ремонтом турбин, обратилась с нижайшей просьбой к Канаде. И Канада это сформулировала так: мы соблюдаем режим, но ближайший наш союзник ФРГ нуждается в помощи, — пояснил специалист.

По его словам, такое отношение к собственным санкциям западные страны показывают не впервые: например, американцы для себя не ввели санкции по удобрениям и продовольствию. Япония после решения России о переходе совместного нефтегазового проекта «Сахалин — 2» в собственность РФ тоже стала говорить о том, что санкции распространяются не на все поставки, отметил Светов.

Отношения между странами ЕС

Как заметил собеседник «ВМ», не стоит ждать, что из-за отмены канадских санкций страны Европы начнут конфликтовать друг с другом.

— Мы порой питаемся иллюзиями, что конфликты между странами Евросоюза могут привести к чьему-то выходу из ЕС. На самом деле, это нормально: каждый хочет больше выгадать и меньше отдать, поэтому споры и конфликты могут быть, но не более того. Они могут только сподвигнуть к тому, что другие страны вслед за Германией тоже начнут искать лазейки, — объяснил политолог.

По словам Светова, в Канаде живет огромное количество украинцев, которые эмигрировали туда еще в царское время. Выходцы с Украины занимают важные позиции во власти и оказывают огромное влияние на людей в Канаде.

Выполнение просьбы Германии связано с желанием Канады сохранить своего союзника в Европе, уверен собеседник «ВМ».

— Здесь они пошли на уступки, потому что отношения Канады с Германией для них чрезвычайно важны. Будучи подмятой Соединенными Штатами и находясь в тени США, Канада все-таки пытается каких-то других союзников находить, ссориться с Германией ей не с руки, — заметил специалист.

Шольц против немцев

В Германии почти 50 процентов граждан выступают за скорейшее завершение санкций против России и конфликта на Украине. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что страна планирует придерживаться иной политики.

Светов подчеркнул, что такая позиция в будущем может привести к отставке канцлера Шольца.

— Меня, конечно, заявление Шольца удивило: 47 процентов требуют отмены санкций, а он говорит, что ему все равно. Причем Шольц — представитель партии, который от общего количества голосов получил не так уж и много. В Германии сложнее отставку провести, чем в Великобритании: другие политические традиции. Но тенденция существенная: парламентские выборы во Франции и поражение Макрона, отставка Джонсона и рост протестующих против санкций в Германии, — отметил эксперт.

По словам специалиста, отставка Шольца возможна, если количество недовольных продолжит расти. Это может произойти осенью, когда люди будут сильнее ощущать рост цен, заключил политолог.