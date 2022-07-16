Газпром попросил Siemens разрешить вывоз турбины для «Северного потока»

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Российская компания «Газпром» официально запросила у немецкой Siemens документы, разрешающие вывоз турбины для газопровода «Северный поток». Об этом сообщили в компании в субботу, 16 июля.

— Газпром официально обратился к компании Siemens с просьбой предоставить документы, которые с учетом действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для КС «Портовая» — критически важного объекта для газопровода «Северный поток», — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

В компании также рассчитывают, что Siemens выполнит свои обязательства по ремонту и сервисному обслуживанию газотурбинных двигателей, от которых зависит обеспечение топливом европейского региона.

8 июля стало известно, что канадские власти собираются исключить из санкций турбины для «Северного потока». Уточняется, что Оттава аргументирует свое решение тем, что возвращенное оборудование даст возможность России восстановить объемы поставок газа в Евросоюз.

В материале «Вечерней Москвы» эксперт пояснил, почему Канада сняла санкции с турбин Газпрома. Политолог Юрий Светов считает, что уступки канадских властей не являются предвестником полной отмены антироссийских санкций.