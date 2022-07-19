Reuters: Поставки по «Северному потоку» возобновят по расписанию — 21 июля

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Россия должна возобновить поставки газа по «Северному потоку» в Европу уже 21 июля. Об этом во вторник, 19 июля, со ссылкой на источник сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что приостановка была плановой, работы начались 11 июля и должны продлиться 10 дней. По словам источников агентства, прокачка возобновится вовремя, однако ее мощность будет меньше максимальной.

Объемы поставок газа были сокращены еще с середины июня. Российская сторона тогда объясняла это техническими причинами: невозможностью вернуть из ремонта в Канаде нужную турбину, передает Lenta.

Недавно Газпром предупредил как минимум одного крупного потребителя в Европе о форс-мажорных обстоятельствах касательно поставок газа. Режим «форс-мажора» вступил в силу с четверга, 14 июля.

До этого Газпром попросил Siemens разрешить вывоз турбины для «Северного потока». В компании также рассчитывают, что Siemens выполнит свои обязательства по ремонту и сервисному обслуживанию газотурбинных двигателей, от которых зависит обеспечение топливом европейского региона.

Также стало известно, что канадские власти собираются исключить из санкций турбины для «Северного потока». Уточняется, что Канада аргументирует такое решение тем, что возвращенное оборудование даст возможность РФ восстановить объемы поставок газа в Европейский союз.