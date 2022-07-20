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Глава Еврокомиссии заявила, что турбину для «Северного потока» уже везут из Канады

Георгий Соланович
В мире
Глава Еврокомиссии заявила, что турбину для «Северного потока» уже везут из Канады
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Газотурбинный двигатель для «Северного потока» готов и вернется из Канады вовремя. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 20 июля.

— По турбине, которая была в Канаде. Она уже на пути назад, поэтому нет повода не поставлять газ. <...> Она в пути, она будет там вовремя, — цитирует слова главы ЕК РИА Новости.

До этого российская компания «Газпром» заявила, что до сих пор не получила документы по возврату газотурбинного двигателя для «Северного потока» от немецкой Siemens, несмотря на ранее направленные запросы. В компании добавили, что Газпром снова направил в Siemens запрос о предоставлении соответствующих документов, так как ремонт двигателей для «СВ» напрямую влияет на безопасную эксплуатацию газопровода.

Недавно Газпром предупредил как минимум одного крупного потребителя в Европе о форс-мажорных обстоятельствах касательно поставок газа. Режим форс-мажора вступил в силу с четверга, 14 июля.

При этом позднее различные журналисты сообщали, что Россия должна возобновить поставки газа по газопроводу «Северный поток» в европейский регион уже 21 июля.

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