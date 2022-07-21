Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ЕС включил в черный список Сбербанк и мотоклуб «Ночные волки»

Антон Махов
В мире
ЕС включил в черный список Сбербанк и мотоклуб «Ночные волки»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Евросоюз (ЕС) включил в черный список Сбербанк и российский мотоклуб «Ночные волки». Об этом в четверг, 21 июля, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— Мы включили в черный список Сбербанк и добавили еще ряд фигурантов, в том числе военных, мотоклуб «Ночные волки» и лиц, связанных с дезинформацией, — написал Боррель.

Организации включили в черный список в рамках седьмого пакета санкций против России, сообщил ТАСС.

Также известно, что в новый пакет ограничений вошли частичное эмбарго на золото из России, а список запрещенных к ввозу товаров двойного назначения был расширен. Помимо этого, рестрикции были введены в отношении 55 российских физических и юридических лиц.

Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. В нем же опубликуют подробности нового пакета. Примечательно, что все уже действующие рестрикции в отношении России продлены до конца января 2023 года.

Недавно постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет антироссийских санкций. В новый санкционный список вошли российские бизнесмены, журналисты и политики.

черный список Клуб «Ночные волки» Сбербанк
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Все мнения
О проекте