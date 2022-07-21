ЕС включил в черный список Сбербанк и мотоклуб «Ночные волки»

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Евросоюз (ЕС) включил в черный список Сбербанк и российский мотоклуб «Ночные волки». Об этом в четверг, 21 июля, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— Мы включили в черный список Сбербанк и добавили еще ряд фигурантов, в том числе военных, мотоклуб «Ночные волки» и лиц, связанных с дезинформацией, — написал Боррель.

Организации включили в черный список в рамках седьмого пакета санкций против России, сообщил ТАСС.

Также известно, что в новый пакет ограничений вошли частичное эмбарго на золото из России, а список запрещенных к ввозу товаров двойного назначения был расширен. Помимо этого, рестрикции были введены в отношении 55 российских физических и юридических лиц.

Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. В нем же опубликуют подробности нового пакета. Примечательно, что все уже действующие рестрикции в отношении России продлены до конца января 2023 года.

Недавно постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет антироссийских санкций. В новый санкционный список вошли российские бизнесмены, журналисты и политики.