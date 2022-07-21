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Собянин рассказал о будущем пересадочном узле «Серп и Молот»

Александр Афонин
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Собянин рассказал о будущем пересадочном узле «Серп и Молот»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Горьковское направление Московской железной дороги, платформа Серп и Молот Карта всех событий

По окончании строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Серп и Молот» он свяжет второе и четвертое направления Московских центральных диаметров, а также две станции метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 21 июля.

— Новый пересадочный узел «Серп и Молот» будет одним из крупнейших в Москве — он свяжет D2, D4 и две станции метро. Сюда перенесут платформы с бывшей железнодорожной станции Москва-Товарная. Завершить строительство ТПУ планируем в 2024 году, — сказал он.

Глава города добавил, что перед проектировщиками встала непростая задача. ТПУ расположится на границе исторической части города и современной застройки. При разработке проекта им было необходимо сохранить местную архитектуру и учесть новые направления строительства.

На данный момент в городе идет строительство нескольких крупных узлов: «Окружная», «Марьина роща» и так далее. Ожидается, что ТПУ «Серп и Молот» после открытия будут пользоваться около 100 тысяч человек в сутки, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что Сергей Собянин утвердил проект реорганизации промышленной зоны «Курьяново». Она расположилась между улицей Гурьянова и Проектируемым проездом № 5112.

Строительство Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Сергей Собянин
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