Трое мужчин обокрали столичную фирму на 2,5 миллиона рублей

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Перовская улица Карта всех событий

Полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в крупной краже компьютерного оборудования из столичной компании. Об этом в четверг, 21 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ВАО ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, злоумышленники проникли в помещение коммерческой компании на улице Перовской и похитили из него три серверных блока, стоимость которых оценивается примерно в 2,5 миллиона рублей.

Полицейским удалось оперативно вычислить и задержать подозреваемых. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 31 до 36 лет, двое из которых являлись сотрудниками данной фирмы. Им было известно об отсутствии в помещении персонала.

Похищенные серверные блоки они погрузили в автомобиль одного из соучастников. Оборудование злоумышленники планировали сбыть.

В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Накануне сотрудники полиции задержали серийных карманников, подозреваемых в кражах более 100 смартфонов в московском метро.