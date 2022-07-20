Серийные карманники похитили более 100 смартфонов в московском метро

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Сотрудники полиции задержали серийных карманников, подозреваемых в кражах дорогостоящих телефонов. Об этом в среду, 20 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, злоумышленники тщательно планировали каждую кражу. Чаще всего они похищали смартфоны из карманов верхней одежды пассажиров метро.

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— Роли между соучастниками были четко распределены. Исполнителями выступали девушки: одна отвлекала владельца телефона, другая незаметно вытаскивала гаджет из кармана. В некоторых случаях они действовали в одиночку. Другие сообщники разблокировали похищенные телефоны, удаляли данные из их памяти и затем реализовывали. Прибыль распределял организатор группы, — отметила правоохранитель.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого лидера группы и десятерых ее участников. Их возраст варьируется от 16 до 45 лет.

В дальнейшем сотрудники полиции проводили обыски по местам проживания подозреваемых и на одном из столичных рынков. Там были изъяты компьютерная техника и более 100 телефонов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Накануне грабительница похитила телефон у 25-летней девушки на юго-западе Москвы. Сумма ущерба составила семь тысяч рублей.