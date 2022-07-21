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Москвичам пообещали «несусветную жару» в городе с 22 июля

Александр Афонин

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Москвичам пообещали «несусветную жару» в городе с 22 июля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В пятницу, 22 июля, в столицу придет западный антициклон, который принесет с собой жаркую погоду. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг, 21 июля.

— Уже завтра в Москве будет много солнца, нисходящее движение по вертикали воздуха препятствует облакообразованию. Будет переменная облачность и лишь местами кратковременный дождь — преимущественно без осадков, — сказал он.

Синоптик добавил, что в этот день температура воздуха придет к своей норме. Ночью столбики термометров покажут плюс 13–15 градусов. Днем — от 25 до 27 градусов тепла. По словам эксперта, это обуславливается превалированием солнечных лучей.

В выходные дни ожидается от плюс 27 до 32 градусов. В начале следующей недели изменений не ожидается. Температура воздуха окажется на один-два градуса выше нормы — 25–30 градусов тепла, передает «Известия».

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что москвичей ждет теплая погода с кратковременными дождями до конца июля. Специалист отметил, что возможны дожди в начале и конце следующей недели.

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