Какой будет погода в Москве до конца июля

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Москвичей ждет теплая погода с кратковременными дождями до конца июля. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— До конца июля сохранится жаркая погода с температурой от 25 до 30 градусов тепла в дневное время. Москвичи могут рассчитывать на приятные июльские деньки, — рассказал метеоролог.

Специалист отметил, что возможны дожди в начале и конце следующей недели.

— Вероятнее всего, стоит ждать кратковременные дожди в понедельник, четверг и пятницу. Однако они не испортят погоду и настроение жителям столицы, — подчеркнул Шувалов.

Кроме того, синоптик рассказал о погоде в Москве на предстоящих выходных. По его словам, в выходные воздух в столице может прогреться до плюс 30 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что август в России будет спокойный, ровный. Никаких сильных аномалий синоптик пока не прогнозирует.

А врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал «Вечерней Москве», какие заболевания обостряются в жаркую погоду. По его словам, малейший перегрев чреват обострением заболевания или его запуском в головном мозге. Особенно влиянию жары подвержены пожилые люди.