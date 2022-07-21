Несколько новых автобусных остановок появится в Москве 23 июля

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Россия, Москва, Тропарёвская улица Карта всех событий

В столице 23 июля появится несколько автобусных остановок в разных частях города. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 21 июля.

Так, на Тропаревской улице в сторону метро «Юго-Западная» появится остановка «Тропаревский пруд». Ею смогут воспользоваться пассажиры автобусов 196, 329, 520, 630 и 950. Также на улице Матросская Тишина в сторону метро «Сокольники» специалисты поставят остановочный пункт «Российский технологический университет МИРЭА». Через него начнет курсировать автобус №78.

Кроме того, для пассажиров 855 автобуса появится остановка «Улица Маршала Еременко, 5». Она расположится на Проектируемом проезде № 1282а в сторону метро «Некрасовка», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что с 23 июля будут переименованы автобусные остановки, расположенные в разных частях города. Так, остановка «МКАД» на западе столицы теперь будет называться «Молодогвардейская улица (МКАД)».