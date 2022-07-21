Биолог рассказал о полезных свойствах иван-чая

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Иван-чай — растение, которое содержит много микроэлементов, полезных для человеческого организма, но для того, чтобы извлечь максимум пользы, собранные листья нужно правильно подготовить. О полезных свойствах растения рассказал заведующий лабораторией биологии развития растений кафедры высших растений биофака МГУ Владимир Мурашов.

Эксперт отметил, что иван-чай содержит большое количество различных глюкозидов и минеральных веществ. Кроме того, иван-чай не содержит кофеин, что важно для гипертоников.

При этом Мурашов отметил, что заваривать надо не свежие листья, а ферментированные. При ферментации в них формируются биологически активные вещества, которые полезны для организма.

Он добавил, что есть различные способы ферментации иван-чая, которые можно использовать и дома, при этом вкус и аромат напитка будут несколько различаться. Биолог также отметил, что листья иван-чая надо собирать во время образования бутонов или в начале цветения, передает «Радио 1».

Диетолог Пакизе Гизем Акгюль из всех видов чая назвала самым полезным именно зеленый. Она раскрыла два важных правила, соблюдая которые можно извлечь максимум пользы из этого напитка.