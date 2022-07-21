Садовод назвала эффективное удобрение для богатого урожая огурцов

Фото: Unsplash

Научный сотрудник РУП «Институт овощеводства» Анна Пашкевич рассказала о том, какую подкормку нужно использовать для богатого урожая огурцов.

По ее словам, важно обращать внимание на внешний вид плодов: если огурец напоминает по форме лампочку или грушу, то растению не хватило калия. Слишком скрученные плоды говорят о перебоях с влагой. Светлый окрас огурцов сигнализирует о том, что растению не хватает азота. Чтобы устранить эти дефициты, необходимо их вовремя поливать и подкармливать.

— Один раз в десять дней я предлагаю подкармливать огурцы магниевой селитрой, чтобы плавно пополнять недостаток азота из расчета 10 граммов селитры на 10 литров воды. Под каждое растение нужно полить 0,5–0,7 литра раствора. Также в раствор можно добавлять по 10 граммов гумата калия, — рассказала эксперт в новом видео на YouTube-канале Procvetok.

После минеральных нужно использовать органические подкормки на основе травяных настоев. Через 7–10 дней нужно полить растения удобрением под корень или по листу.

До этого садовод рассказал, что нужно сделать с малиной, чтобы собрать суперурожай осенью.