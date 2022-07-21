«Пусть губу подкатает»: Собчак ответила мечтающему выслать ее из страны Соловьеву

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак ответила телеведущему Владимиру Соловьеву, который мечтает выслать ее из страны.

— Соловьев благодарит Байдена за «дечубайсизацию» и мечтает выслать меня из страны. Передайте ему там, пусть губу подкатает. Не дождется, — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Недавно в эфире своей программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» телеведущий иронично отметил, что президент США Джо Байден может быть агентом России, так как он успешно провел «дечубайсизацию». По мнению Соловьева, американскому лидеру надо поставить за это памятник.

— Если бы он еще Собчак к чертовой матери выслал из страны. Ему два памятника надо было поставить на родине героя Байдена. Поточу что эту выковырять — было бы идеально, — заявил ведущий.

До этого Соловьева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Телеведущий удостоен ордена «за большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях.