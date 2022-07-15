Фото: president.gov.by

Телеведущего и журналиста Владимира Соловьева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным указу, Соловьев удостоен ордена «за большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях».

11 июля президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейских 17-й бригаде армейской авиации и 2-й отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин наградил журналистов «ТВ Центра» по случаю 25-летия канала, среди них есть и получившие ранения во время выполнения профессионального долга в Донбассе. По словам Собянина, порой подаваемая журналистами информация была важна не только для понимания ситуации в мире, но и для спасения человеческих жизней. Среди награжденных журналистов — ассистент оператора Андрей Алексеев, который получил серьезное ранение во время мощного обстрела в Донецке.