Собянин наградил сотрудников «ТВ Центра» в честь 25-летия канала

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил журналистов «ТВ Центра» по случаю 25-летия канала, среди них есть и получившие ранения во время выполнения профессионального долга в Донбассе.

— От имени москвичей выражаю вам благодарность за то, что во времена праздников и во времена самых сложных испытаний вы всегда были рядом с москвичами, всегда находились на передовой и информировали, помогали разобраться в ситуации, — сказал глава города.

По словам Собянина, порой подаваемая журналистами информация была важна не только для понимания ситуации в мире, но и для спасения человеческих жизней. Среди награжденных журналистов — ассистент оператора Андрей Алексеев, который получил серьезное ранение во время мощного обстрела в Донецке, отмечается на сайте «ТВЦ».

4 июля Алексеев получил несколько осколочных ранений во время обстрела Донецка украинскими войсками, журналист был вскоре прооперирован. В тот день ВСУ выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 100 снарядов калибром 155 миллиметров.

10 июня Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы жителям столицы, в числе которых генеральный директор редакции газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий и главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов.