Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ассистент оператора «ТВ Центра» получил осколочное ранение в Донецке

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Ассистент оператора «ТВ Центра» получил осколочное ранение в Донецке
Фото: depositphotos

Журналист «ТВ Центра» получил ранение в Донецке. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе телеканала.

Уточняется, что был ранен ассистент оператора телеканала. Он получил несколько осколочных ранений, в настоящее время пострадавшего готовят к операции, говорится в Telegram-канале «ТВ Центр».

Уточняется, что за этот день ВСУ выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 100 снарядов калибром 155 миллиметров, передает РИА Новости.

До этого Минобороны сообщило, что украинские военные совершили преднамеренный удар ракетами «Точка-У» по Курску и Белгороду. Уточняется, что ракетный удар был целенаправленным и планировался заранее.

По данным ведомства, он был совершен против мирного населения городов России. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде была слышна серия громких звуков, загорелся частный дом, есть пострадавшие.

Причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО. Также губернатор подтвердил гибель четырех человек при обстреле города.

Украина Журналисты ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Все мнения
О проекте