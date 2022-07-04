Ассистент оператора «ТВ Центра» получил осколочное ранение в Донецке

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Журналист «ТВ Центра» получил ранение в Донецке. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе телеканала.

Уточняется, что был ранен ассистент оператора телеканала. Он получил несколько осколочных ранений, в настоящее время пострадавшего готовят к операции, говорится в Telegram-канале «ТВ Центр».

Уточняется, что за этот день ВСУ выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 100 снарядов калибром 155 миллиметров, передает РИА Новости.

До этого Минобороны сообщило, что украинские военные совершили преднамеренный удар ракетами «Точка-У» по Курску и Белгороду. Уточняется, что ракетный удар был целенаправленным и планировался заранее.

По данным ведомства, он был совершен против мирного населения городов России. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде была слышна серия громких звуков, загорелся частный дом, есть пострадавшие.

Причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО. Также губернатор подтвердил гибель четырех человек при обстреле города.