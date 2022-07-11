Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин присвоил двум бригадам ВС РФ почетное наименование гвардейских

Елена Самойлова
Политика
Путин присвоил двум бригадам ВС РФ почетное наименование гвардейских
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейских 17-й бригаде армейской авиации и 2-й отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения. Соответствующие указы главы государства опубликованы в понедельник, 11 июля, на официальном портале правовой информации.

Наименование присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», следует из документов.

Летный состав 17-й бригады армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) регулярно привлекается к обеспечению запусков и посадок космических кораблей и ликвидации последствий стихийных бедствий, а военнослужащие 2-й отдельной ордена Жукова бригады специального назначения Западного военного округа (ЗВО) принимали участие в нескольких вооруженных конфликтах, в том числе — в Афганистане и на Северном Кавказе.

4 июля стало известно о присвоении Путиным звания Героя России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину. .

Награды Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погоня за вечной весной

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Мракобесие долгим не бывает

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Настало время отучать молодежь от пацифизма

Никита Миронов
Никита Миронов

Нужны профессионалы, а не пушечное мясо

Все мнения
О проекте