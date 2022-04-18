Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «гвардейская» 64-й отдельной мотострелковой бригаде. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 18 апреля.

— За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, — говорится в указе о награждении.

Президент также отметил, что действия бригады во время специальной военной операции на Украине были безупречными. Он подчеркнул, что такое награждение — это высокая честь и признание особых заслуг, массового героизма и отваги, передает ТАСС.

— Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции на Украине являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма, — добавил президент.

Также в этот день президент установил выплаты в размере пяти миллионов рублей в случае гибели российских пограничников на границах с Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками. Согласно указу президента, получение этих денег не учитывается при определении права на получение других выплат и при предоставлении мер социальной поддержки, которые предусматриваются законом.

15 апреля российская армия освободила завод имени Ильича в Мариуполе от националистических батальонов. Освобождение объекта осуществлялось совместно с силами Народной милиции ДНР.